Десятки человек пострадали в результате взрыва автомобиля в Эквадоре

Автомобиль взорвался в деловом районе города Гуаякиль в Эквадоре. Погибли, по меньшей мере, два человека, более трех десятков пострадали. Власти квалифицировали инцидент как теракт, сообщает газета El Confidencial.

По данным издания, организатор взрыва был пойман с поличным на месте преступления. Однако прокуратура не предъявила обвинений. Как заявил мэр Гуаякиля Ахиллес Энрикес, существует террористическая группа с четкой целью и с определенной иерархией. Одни закладывают бомбы, а другие вытаскивают их из тюрьмы в случае поимки.

Министр внутренних дел страны Джон Реймберг Овьедо отметил, что правоохранители обнаружили не менее четырех неразорвавшихся взрывных устройств на месте происшествия. Преступники использовали два автомобиля, один из них взорвался, а во втором взрывчатка не сдетонировала.