Полезно знать: "Эффективная и конкурентная экономика": Низкоуглеродное развитие

Углеродная нейтральность. Звучит замысловато, но понять не сложно. Это когда вредные выбросы в атмосферу от предприятий, транспорта и объектов энергетики равны их поглощению.

Добиться этого помогают новые технологии, эффективные очистные системы и развитие чистой и возобновляемой энергетики. Ну, или можно высаживать деревья и охранять их от пожаров.

Успешные практики могут войти в Национальный реестр углеродных единиц. Он работает по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика". В реестре уже больше 70 инициатив. Каждая углеродная единица – это тонна сокращённых выбросов.

В этом году Сахалинская область стала первым регионом, который достиг углеродной нейтральности. Это пилотная площадка климатического эксперимента.

А к 2060 году, взяв на вооружение отработанные на Сахалине технологии и правовые нормы, его примеру должна последовать вся страна - каждый регион и все отрасли экономики. Управлять углеродным балансом, чтобы легче дышалось каждому и планета была в безопасности.