Пообещавший пойти служить рэпер Macan не явился в военкомат

Рэпер Macan (настоящее время - Андрей Косолапов) не пришел в пункт сбора военкомата в Москве.

Информацию о том, что рэпер придет в военкомат 15 октября, ранее распространил Telegram-канал Mash. У здания московского военного комиссариата его ожидали журналисты.

При этом в его повестке указано, что музыкант отправится служить в ноябре, пишет telegram-канал SHOT.

О том, что 23-летний Macan получил повестку, стало известно 6 октября. Об этом исполнитель лично сообщил в своих социальных сетях, призвав не верить тому, что о нем пишут в интернете.

"Идем служить", - написал он, добавив, что не прятался от призыва.

До этого СМИ писали, что рэпер проигнорировал уже шесть повесток в военкомат. В случае если бы он получил седьмую, то ему бы могла грозить статья за уклонение от прохождения военной службы.