Паулина Андреева вернулась к Федору Бондарчуку: начали все заново

В марте Паулина Андреева объявила о расставании с Федором Бондарчуком. Актриса и режиссер были вместе девять лет, почти шесть из которых — в официальном браке.

По некоторым данным, после расставания Паулина с сыном Иваном съехала из дома режиссера. Точную причину разрыва ни Бондарчук, ни Андреева не назвали. По слухам, артистка не смогла привыкнуть к образу жизни мужа, который много времени уделял друзьям и вечеринкам.

Однако летом Паулина удалила свое сообщение о расставании с мужем. Более того, супруги до сих пор состоят в законном браке, как выяснили пронырливые журналисты. Как судачат в близком окружении, Федору удалось вернуть жену. Якобы Андреева уже не так радикально настроена.

Как утверждает "КП", Федор и Паулина решили начать все сначала и, кроме того, продали квартиру в Брюсовом переулке в Москве за 200 миллионов рублей и купили жилье в другом месте.

"Мне рассказали, что Федор и Паулина присмотрели квартиру в более спокойном месте, в Столовом переулке. Он тут неподалеку от нашего дома, так что они недалеко уехали. Но в Столовом переулке более камерно, комфортнее для их четырехлетнего сына", - сообщила бывшая соседка Федора Бондарчука.