ВС России продолжают продвижение в глубину обороны противника в зоне специальной военной операции. Подразделения группировки "Восток" завершили освобождение населенного пункта Алексеевка в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, подразделения группировки войск "Центр", продолжая наступление, освободили населенный пункт Новопавловка в ДНР. В то же время, ВКС России, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины.

Как сообщили в Минобороны, ударами поражена также транспортная инфраструктура, склады боеприпасов, места хранения беспилотников дальнего действия. Целями стали также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников. Средства ПВО сбили восемь управляемых авиационных бомб и 142 дрона.