Обязательную эвакуацию жителей 40 населенных пунктов объявили власти Харьковской области. Украинские военные несут большие потери под Купянском и Волчанском.

Как сообщили в российских силовых структурах, в связи с обострением ситуации на линии боевого соприкосновения украинские власти решили принудительно эвакуировать семьи с детьми. Обстановку в районе Купянска и Волчанска назвали провалом ВСУ.

Как передает РИА Новости, сегодня вокруг этих городов происходят очаговые боестолкновения. Украинские войска несут потери и, возможно, в скором времени оставят эти населенные пункты.