Скандальный развод оказался выгоден Диброву

Дмитрий Дибров расстался с молодой женой после 16 лет брака. Развод супруги оформили в конце сентября. Теперь их связывают только трое детей, которых телеведущий обещал обеспечить всем необходимым.

Красавицу Полину у шоумена увел друг семьи Роман Товстик. Бизнесмен жил по соседству, а модель несколько лет назад стала крестной его сына. Эти детали стали сенсацией в Сети, разразился скандал.

Несмотря на то, что прошло время, шумиха не утихает. Ушлые журналисты и вовсе пришли к выводу, что развод оказался выгоден Дмитрию Диброву. Дело в том, что его карьера пошла в гору. Шоумен вернулся в кресло ведущего интеллектуальной программы "Кто хочет стать миллионером?", а также стал чаще получать заказы на ведение частных мероприятий. Кроме того, он рассматривает предложения о рекламе.

Например, забронировать Дмитрия Диброва в качестве ведущего частного мероприятия на декабрь можно пока за три миллиона рублей, компетентно сообщает "КП". Гонорар шоумена по сравнению с прошлым Новым годом вырос в три раза.