Высказывания американского лидера Дональда Трампа относительно действий президента России Владимира Путина в Кремле комментировать отказались. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подчеркнул, что Путин всегда руководствуется интересами России и российского народа.

Дональд Трамп в очередной раз высказался по поводу украинского конфликта на встрече с президентом Аргентины в Белом доме. По его словам, Путин якобы не хочет заканчивать конфликт на Украине.

Отвечая на вопрос в эфире радиостанции "Маяк", представитель Кремля подчеркнул, что российский лидер стремится перевести украинский конфликт в политико-дипломатическое русло. Однако именно действия властей Украины этому препятствуют.