Собянин осмотрел ход строительства многопрофильного комплекса больницы №52

На северо-западе столицы идут масштабные строительные работы. На площади 80 тысяч квадратных метров возводят новый многопрофильный лечебный комплекс городской клинической больницы № 52. Все подготовительные этапы завершены, уже заметны очертания самого здания.

"Провели земляные работы, для этого было погружение свай, с укреплением обвязочным поясом, разработка грунта. Соответственно дальнейшее выполнение раздела конструкции железобетонной, бетонирование простыми словами. Выполнили это всё ударными темпами", - говорит Сергей Григорук, заместитель начальника строительного управления №2 департамента гражданского строительства.

Новый комплекс будет включать современную высокотехнологичную медицинскую платформу, которая кардинально изменит подход к оказанию медицинской помощи. В здании расположатся мощный операционный блок, реанимация, дневной стационар, современный роддом и другие отделения.

"52-я больница оказала огромную услугу во время COVID, огромную помощь для горожан и для страны в целом. Вообще это один из самых лучших коллективов. Но материальная база этой больницы устарела. Корпуса, которые построены 50 лет тому назад, и сколько бы мы их не мазали, не красили, они всё равно нового качество не дадут. Поэтому приняли решение о строительстве новой больницы", - сказал Сергей Собянин.

Центр будет оснащен самым современным диагностическим оборудованием, это обеспечит быструю и точную постановку диагноза. В его структуру войдут кабинеты различных специалистов и лабораторные отделения. Всего в комплексе с родильным домом будет свыше 600 коек, а за смену он сможет принять больше тысячи пациентов.

"В этом комплексе будут сконцентрированы все центры компетенции нашего клинического центра. Здесь будут совершенно новые технологии обеспечения. Это и роботизированная аптека, и, безусловно, единая информационная система с помощью сотрудникам как в клиническом процессе, так и в техническом обеспечении", - говорит Марьяна Лысенко, директор Московского клинического научно-исследовательского центра "Больница 52".

В новом комплексе будут созданы комфортные условия для пациентов и их родственников, и медицинского персонала. Предусмотрены пространства для встреч с врачами, переговорные, рекреационные зоны, аптека и кафе. Как отметил мэр, здесь создаётся медицина будущего.

"Автоматизированный комплекс — это значит, что здесь будут такие тележки автоматические, которые будут знать свой маршрут, они будут сами подниматься на лифте, приезжать к палате к пациенту. Если это аптека, будут по заказу привозить те лекарства, которые необходимы", - рассказал Сергей Григорук. Заместитель начальника строительного управления №2 департамента гражданского строительства

До 2030 гг. в Москве планируется создать несколько больниц будущего. Всего будет построено 32 новых и реконструировано 116 действующих больничных корпусов.