Переразметка дорог в Москве улучшила ситуацию почти на 70 участках

Масштабный проект по переразметке дорог помог улучшить ситуацию почти на 70 участках в Москве. С начала года специалисты ЦОДД обустраивают дополнительные полосы, новые направления и развороты.

Результат уже оценили не только водители. Но и пассажиры наземного транспорта. Благодаря изменениям поездки стали быстрее и удобнее. При этом расширять саму дорогу не пришлось. Даже на магистралях с интенсивным трафиком. Так, стоило на съездах с М-4 "Дон" на МКАД добавить новую полосу, как время проезда там сократилось с 5-10 минут до одной-трёх.

"На сегодняшний день из 100 запланированных крупных проектов по переразметке в Москве реализовано уже 77. Предложения мы генерируем сами - по результатам аналитики, собственных наблюдений, также собираем с граждан каждый год", - отметил Андрей Мухортиков, руководитель отдела оптимизации транспортных потоков ЦОДД.