В Москве на ранних стадиях выявляют 80% случаев рака груди

Маммография, терапия и искусственный интеллект. Сегодня Всемирный день борьбы с злокачественными заболеваниями молочной железы. В Москве рак выявляют уже на ранней стадии – в 80 процентах случаев. Высококвалифицированные врачи, современное оборудование, а ещё новейшие технологии помогают спасать жизни.

Так бывает на первой стадии онкологии. Именно ее легче всего упустить, проглядеть. Ольга проходила обследования регулярно. "Меня отправили на мамографию и в сжатые сроки я смогла записаться на обследование и к врачу. Буквально через пару недель, пройдя все анализы, я получила направление на госпитализацию", - рассказала она.

Тем более, что в Москве доступны широкие возможности для ранней диагностики онкологии молочной железы – самого частовозникающего рака на свете.

"Мы с ним сталкиваемся - как на передовой, я бы сказала. К нам отправляют женщин с подозрением. Мы либо подтверждаем их, либо исключаем. Полностью обследуем и определяем им тактику лечения", - рассказала Маргарита Сорокина, заведующая отделением ономатологии и репродуктивной системы ЦАО ММНКЦ им. С.П. Боткина.

Причем, каждый случай индивидуален. Нюансов масса. Стадия заболевания, сопутствующие проблемы со здоровьем и даже психологические моменты. Не каждая пациентка, несмотря на страх перед болезнью, готова отважно лечь под хирургический нож.

Врачи уверены: болезнь, которую воспринимают как приговор, сегодня можно, если не победить, то вылечить точно.

"Можно победить и можно лечить. Количество пациентов, у которых мы выявляем на ранней стадии - 1-2 - значительно увеличиваются из года в год на протяжении 5 лет и связано напрямую с реформой онкологической помощи в городе Москва", - отметил Сергей Лебедев, заместитель главного врача по онкологии ММНКЦ им. С.П. Боткина.

За последние 4 года число прошедших профилактическую маммографию выросло в два раза. У более 5 с половиной тысячи москвичек с начала года онкологию молочной железы выявили на ранней стадии. Это 80 процентов случаев.

"Рак молочной железы в нулевой и первой стадии излечим в 98-95 процентах случаев. Надо проходить ежегодную диагностику, маммографию, УЗИ молочных желез для ранней диагностики. Маммографию нужно начать проходить в 40 лет. Если у родственников - мама, бабушка - был обнаружен рак молочной железы, то диагностика начинается на 10 лет (раньше) обычного срока", - пояснил Александр Быков, врач-акушер-гинеколог в Центре женского здоровья ГКБ. им. С.С. Юдина.

Оказалось, что это карцинома — злокачественная опухоль. Вспоминая бабушку и маму, женщина была напугана. Но с тех времен многое изменилось. Цифровые технологии и современное оборудование. Помимо лучевой и лекарственной терапии, в столице применяют и таргетную, и иммунотерапию. Они стимулируют собственный организм противостоять болезни. А по итогу женщине вернут и былую красоту груди. И все это по ИМС.

"Для одной пациентки - это будет аутологичный лоскут, то есть собственные ткани для создания красивой формы молочной железы. Для другой - это будет имплантат для создания тоже красивой формы", - рассказала Мария Ермощенкова, заведующая отделением онкомаммологии и реконструктивной пластической хирургии онкологического центра №1 ГКБ им. С.С. Юдина.

Все это зависит о того, насколько глубоко проникли метастазы. Но в любом случае все поправимо, говорят врачи.

"Это долгий, тяжелый путь, но примерно через год все пациентки возвращаются к нормальной жизни", - отметил Виктор Сухарев, врач-онколог ММНКЦ им. С.П. Боткина.