"Регион — 2030": В Москве обсудили будущее Ненецкого автономного округа

Настоящее и будущее одного из наиболее самобытных регионов страны - Ненецкого автономного округа - обсудили сегодня в Национальном центре "Россия".

В рамках выставки "Регион-2030" прошла встреча с губернатором Ириной Гехт. Она рассказала о нефтегазовых проектах, поддержке оленеводства и рыболовства, социальной сфере. На особом контроле - экология и компенсация вреда от хозяйственной деятельности. Компании-недропользователи воспроизводят биологические ресурсы в реках региона и рекультивируют земли в тундре.

"Благодаря этому, округ входит регулярно в топ-10 регионов по версии "Зеленого патруля". Это общероссийская общественная организация. Оценивается социально-экологические, промышленно-экологические показатели, которые говорят о достаточно серьезных мероприятиях, которые проводятся в части сохранения окружающей среды в округе", - говорит Ирина Гехт, губернатор Ненецкого автономного округа.