Силуанов в Госдуме назвал приоритеты бюджета

Госдума сегодня рассматривает законопроект о корректировке параметров федерального бюджета на этот год. Поправки с учётом динамики макроэкономических показателей подготовило правительство. С докладом выступил руководитель Минфина Антон Силуанов.

В числе главных изменений, которые волнуют россиян - прогноз по инфляции снижен до 6,8 процента. Курс рубля к доллару скорректирован в сторону укрепления. Нефтегазовые доходы растут. Улучшен прогноз, относительно цен на энергоносители. Фонд национального благосостояния увеличится на 78 миллиардов рублей. Дополнительные средства выделят регионам.

"Среди основных направлений: увеличение бюджетных ассигнований - это льготно-ипотечные программы. Ставка увеличилась, соответственно, требуется больше субсидирования. 235 млрд рублей на это дополнительно будет выделено. В первую очередь, конечно, эту большую часть занимает семейная ипотека. Это обеспечение потребностей оборонной безопасности и поддержке семей военнослужащих", - рассказал Силуанов.