Хазанов вцепился в журналиста после вопроса о проданной недвижимости в России

Журналисты встретили Геннадия Хазанова после спектакля с его участием и задали вопросы про проданную недвижимость и отъезд из России. Вначале артист попытался уйти от ответа, но у него сдали нервы, когда другой журналист, который поджидал отечественную знаменитость уже возле его дома на Арбате, захотел поговорить с ним.

SHOT выложил видео инцидента с Геннадием Хазановым. На нем видно, как взвинченный юморист толкает журналиста, а затем хватает его за куртку. Также Геннадий Хазанов предпринял попытку отобрать у репортера телефон, на который тот снимал артиста.

"Отдыхай. Понял? (...) Ты почему ко мне подошел? Иди сюда, ***, я с тобой поговорю", — сказал на камеру Геннадий Хазанов.

Ранее появилась информация, будто прославленный актер продал пять объектов недвижимости в Москве и области. У него якобы практически не осталось жилья в России, но сохраняется сразу два бизнеса и высокая должность. По самым скромным подсчетам, 79-летний народный артист РСФСР получил за свои дома и квартиры около 706 миллионов рублей.