Путин напомнил новому президенту Сирии о дружеских отношениях с Россией

Российский и сирийский народы связывают особые отношения. Об этом сегодня заявил Владимир Путин на переговорах с президентом арабской республики. Ахмед Шараа прибыл в Москву с рабочим визитом впервые после смены власти, которая произошла в стране в декабре прошлого года.

Лидеры обсудят развитие сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сфере, а также события на Ближнем Востоке. Как отметил Путин, дипломатические связи наших государств были установлены более 80 лет назад и всегда носили дружеский характер.

"В России никогда в отношении Сирии не было каких-то отношений, связанных с нашей политической конъюнктурой, или с особыми интересами, мы всегда руководствовались на протяжение всех этих десятилетий одним - интересами сирийского народа", - сказал Владимир Путин.

"Господин президент, наши страны действительно объединяют длительные связи. Сейчас мир знакомится с новой Сирией. И мы прилагаем усилия для развития наших политических целей и понимаем, что у России будет серьёзная роль в этом процессе. Мы опираемся на многие достижения, которых мы добились благодаря России", - ответил ему Ахмед Шараа.