Песков раскрыл, где Путин хранит особо ценные подарки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, где Владимир Путин хранит особо ценные подарки. По словам представителя Кремля, иконы, которые подарили российскому лидеру бойцы специальной военной операции на день рождения, находятся у него дома.

Песков ранее сообщил, что Путин получил на день рождения, который он праздновал в октябре, два особо ценных подарка. Это иконы, спасшие участников СВО от ранений и смерти. Образы были на военных во время боя, на них остались следы от пуль.

Песков напомнил об обещании президента обязательно встретиться с военнослужащими, которые передали ему такой подарок. Владимир Путин сделает это, как только ему позволит его рабочий график, приводит слова представителя Кремля ТАСС.