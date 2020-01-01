Диана Гурцкая учится жить без мужа: вот что спасает певицу

Жизнь с детства круто обращалась с Дианой Гурцкаи. Она рано потеряла мать, в 2020 году скончался ее отец. Два года назад не стало ее супруга Петра Кучеренко. Он умер во время полета, когда возвращался домой из командировки на Кубу. Супругу певицы было всего 46 лет.

"Пережить утрату близких невозможно, после нее остаются лишь безвыходность и постоянная боль, которая никогда не уходит. Говорят, что время лечит, но это очень банально. Разве может оно вылечить горечь утраты и боль? Время не лечит, оно просто учит с этим жить, навсегда поселяя память о родных в сердце, которая отныне и всегда со мной", - заявила в новом интервью Диана Гурцкая.

Теперь певица учится жить без мужа. Ее спасают близкие: сын Константин, брат Роберт, его семья, бабушка, друзья, коллеги и команда. "Мне сильно повезло с людьми, которые меня окружают, я всегда могу на них положиться и безмерно их люблю. Несмотря на трудности, я не жалуюсь на судьбу, ведь жалобы не меняют ситуацию. Зачем мне жаловаться? Я должна быть сильной и сама справляться с испытаниями судьбы, потому что за мной стоят люди, их надежда, поддержка и любовь", - рассуждает артистка.

Она не скрывает, что временами ей бывает тяжело, однако она черпает вдохновение в работе и заряжается от окружающих ее людей. Кроме того, Диана чувствует любовь и поддержку поклонников, передает aif.ru.