Пять лиц, 35 организаций и 51 судно попали в черный список минфина Великобритании. В перечне, в частности, ряд российских компаний и банков, девять китайских компаний и четыре компании из ОАЭ.

Кроме того, рестрикции введены против 51 одного судна под флагами России, Панамы, Габона и других стран. Эти танкеры, якобы, перевозят российскую нефть. Среди пяти попавших под санкции физлиц - граждане России, Сингапура и Новой Зеландии. По версии британских властей, они способствовали дестабилизации Украины.

Как неоднократно заявляли в Москве, страна справится с незаконным санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Российские власти подчеркивают, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций против России, передает РИА Новости.