Российские власти не собираются выполнять решение Европейского труда по правам человека (ЕСПЧ) по иску Грузии относительно вооруженного конфликта, который произошел в августе 2008 года. Об этом рассказал в среду, 15 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Россия не признает решения ЕСПЧ, вступившие в силу после 15 марта 2022 года — они не подлежат исполнению нашим государством в связи с выходом из юрисдикции суда. Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что решения ЕСПЧ стали носить откровенно политизированный характер.

Песков подтвердил, что это касается и решения ЕСПЧ — вердиктом суда России предписывается выплатить Грузии 253 миллиона евро. Как подчеркнул представитель Кремля, "решение выполнять не будем".

В ответ на вопрос о том, помогла бы такая выплата улучшить отношения между Москвой и Тбилиси, Дмитрий Песков подчеркнул, что "это отдельная тема, отдельная субстанция", сообщает ТАСС.

Что касается российско-грузинских отношений, бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили пыталась добиться поддержки от американского лидера Дональда Трампа в антироссийской политике. Зурабишвили утверждала, что Москва якобы использует Грузию "как игровую площадку".