Жизненную ситуацию "Налоговый вычет" запустили на "Госуслугах"

Жизненная ситуация для оформления наиболее востребованных налоговых вычетов запущена на портале "Госуслуги". Об этом рассказал в среду, 15 октября, вице-премьер — руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко.

Как пояснил политик, эта опция помогает оформить востребованные виды налоговых вычетов — последовательно пройти этапы оформления, а также получить исчерпывающую информацию о том, какие существуют виды налоговых вычетов.

Новая жизненная ситуация также сокращает риски попадания персональных данных в ненадежные руки — например, к организациям, которые могут оказывать услуги по заполнению налоговых деклараций, сообщает ТАСС.

Член думского комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин уточнил в комментарии RT, что для оформления вычета через "Госуслуги" достаточно авторизоваться, выбрать подходящий тип, подтвердить данные и прикрепить документы. Срок рассмотрения такого заявления зависит от вида вычета, но обычно не превышает месяц.

Ранее Дмитрий Григоренко рассказал, что порталом "Госуслуги" ежедневно пользуются 14 миллионов человек, общее количество доступных услуг превышает полторы тысячи. Например, в 2025 году больше 2 миллионов человек воспользовались жизненной ситуацией "Поступление в вуз онлайн".

Тем временем в Госдуме призвали запретить органам власти требовать у граждан документы, которые чиновники в состоянии получить самостоятельно в рамках межведомственного электронного взаимодействия (МЭВ). Авторы идеи убеждены, что необходимо освободить россиян от сбора избыточных справок.