Меган Маркл заговорила о страданиях после ухода из королевской семьи: "Несколько лет мы с Гарри просто пытались выжить"

Принц Гарри и Меган Маркл отказались исполнять обязанности членов королевской семьи в январе 2020 года. Вскоре после официального заявления они забрали сына Арчи и улетели в США, на родину герцогини Сассексой. Малышка Лилибет родилась уже в Америке.

После отъезда из Британии Гарри и Меган дали несколько интервью. Герцоги Сассекские выставили королевскую семью в дурном свете, намекнув, что Кейт Миддлтон и принц Филипп до рождения сына Меган и Гарри обсуждали цвет его кожи. Более того, Маркл заявила, что Кэтрин с первого дня не приняла ее в семью и не давала спокойно жить.

В 2023 году Гарри также выпустил потрясающие мемуары "Запасной", в которых подробно описал свою жизнь, начиная с ранних лет и заканчивая переездом в Калифорнию. Принц уверял, что его родили в качестве донора органов для старшего брата, мол, если бы с Уильямом что-то произошло, Гарри бы пришлось делиться биоматериалом.

За такие откровения супругам неплохо платили. Но Сассекские уверяли, что им гораздо важнее донести свою правду до народа.

И только сейчас Маркл призналась, что все это было ради выживания. Бывшая актриса сделала шокирующее заявление во время общения с прессой в Вашингтоне. Меган сообщила, что они с мужем достигли небывалых высот, подписав новый контракт с Netflix, а заодно вспомнила, сколько трудностей пришлось преодолеть после отъезда из Лондона.

Герцогиня явно бросила камень в родственников мужа, рассказывая, как они с Гарри "гнездились и выживали" без "какого-либо плана" после приезда в США.

"Пять лет назад у нас была совсем другая ситуация. Арчи был таким маленьким, а я как раз в это время забеременела Лили. Мы строили наше гнездо. Мы с Гарри просто пытались пережить следующие пару лет. Плана не было. Это было что-то вроде "давай просто переживем все это"", — поделилась Меган.