Британский министр обороны выступил с угрозами в адрес России

НАТО всей своей силой ответит на возможное нарушение европейского воздушного пространства со стороны России. С таким заявлением выступил министр обороны Великобритании Джон Хили.

Как пишет издание The Standard, инциденты с нарушением воздушного пространства стран альянса, якобы допущенным российскими самолетами, министр назвал безрассудными, опасными и совершенно неприемлемыми. Хили подтвердил, что участие Великобритании в миссии НАТО Eastern Sentry, в рамках которой истребители ВВС Великобритании Typhoon будут патрулировать Польшу, продолжится до конца года.

Ранее глава британского минобороны сообщил, что Великобритания и США совместно с НАТО провели воздушную операцию у границ России. По словам Хили, эта миссия должна была послать России "мощный сигнал о единстве НАТО".