Власти столицы Украины приготовили автобусы для эвакуации жителей Киева

Киевская городская государственная администрация готовит автобусы для эвакуации людей в случае чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил глава КГГА Дмитрий Загуменный.

Как пишет "Страна.ua", Загуменный пожаловался на определенные бюрократические сложности и вопросы финансирования. Тем не менее, сказа глава КГГА, сотрудники ищут рабочие решения, чтобы запустить это направление.

Эксперты ранее заявляли, что Украине придется рассматривать в будущем эвакуацию крупных городов, в том числе Киева. Также специалисты предупредили о проблемах с отоплением и светом в украинской столице зимой в случае, если продолжатся удары ВС России по инфраструктуре.