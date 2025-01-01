Украина планирует продолжать военные действия против России еще три года. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

По словам польского политика, Евросоюз "готов придерживаться этого курса как минимум три года" и оказывать киевскому режиму необходимую поддержку, сообщает Reuters.

Наряду с этим Сикорский подчеркнул, что со стороны интеграционного объединения "было бы безответственно не наращивать потенциал в области борьбы с беспилотниками".

До того польский министр утверждал, что российские власти могли бы практически мгновенно прекратить свою специальную военную операцию, сделав всего один телефонный звонок. По его словам, шансы на такой звонок станут возрастать, "когда российская экономика начнет тормозить".

Глава МИД Украины Андрей Сибига подчеркивал, что киевский режим рассчитывает завершить конфликт с Россией в 2025 году. Он объяснил свой радужный прогноз тем, что от западных доноров была получена "дополнительная дипломатическая динамика в правильном направлении".