В Госдуме предложили вернуть ЖКХ под контроль государства

В России необходимо навести порядок в системе жилищно-коммунального (ЖКХ) и вернуть отрасль под контроль государства. Такую инициативу высказал в среду, 15 октября, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Как написал политик в своем Telegram-канале, бизнес не вкладывается в развитие ЖКХ и лишь кладет огромные суммы себе в карман, при этом продолжают расти тарифы, а качество коммунальных услуг остается прежним или ухудшается.

Частное управление системой ЖКХ в России полностью дискредитировало себя, а для миллионов русских семей счета за свет, воду и отопление стали непосильными, подчеркнул Слуцкий. Для наведения порядка в отрасли ЛДПР предлагает учредить публичный рейтинг управляющих компаний (УК) — обладателей низких показателей нужно лишать лицензии.

Также важно ужесточать ответственность для недобросовестных УК. Отчетность управляющих компаний должна стать открытой и понятной.

Наряду с этим парламентарии выступают за расширение адресных субсидий для семей с детьми и за введение запрета на отключение жизненно необходимых услуг без индивидуального плана реструктуризации долгов.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) представила проект приказа, который устанавливает минимальные и максимальные уровни тарифов на электроэнергию в 2026 году. Из этого документа следует, что для большинства регионов рост составит 10,8–10,9%.

Тем временем депутаты ЛДПР заявили, что для сокращения долговой нагрузки россиян нужно списать долги по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства всем россиянам, пострадавшим от обстрелов со стороны ВСУ, а также пенсионерам, не имеющим других доходов.