26-летнюю участницу шоу "Голос" из Беларуси убили и продали на органы

В Мьянме погибла бывшая участница шоу "Голос" Вера. 26-летнюю девушку убили и продали на органы.

Как пишет SHOT, уроженка Беларуси улетела в Таиланд, чтобы попробовать свои силы в модельном бизнесе. Но после собеседования в агентстве перестала выходить на связь.

Близкие Веры рассказали, что она наткнулась на интересное предложение в Сети: предлагали подработку моделью в Таиланде и обещали очень щедрую зарплату. Певица решила попробовать, она прилетела в Бангкок, но встреча с работодателем оказалась обманом. Гражданку Беларуси вывезли в Мьянму и заставили обманывать людей через соцсети. Вера должна была флиртовать с мужчинами на сайтах знакомств, предлагая им вложить во что-то деньги.

В начале октября мошенники связались с семьей девушки и потребовали за ее тело 500 тысяч долларов. При этом причину смерти Веры не называли. Через несколько дней преступники снова позвонили семье, но уже объявили, что Веру кремировали.

По данным Shot, певицу продали на органы. Ранее в такую же историю попала 24-летняя россиянка. Девушку чудом удалось освободить из рабства в Мьянме и вернуть домой живой.