НАТО сочла бессмысленным сбивать чужие самолеты без признаков угрозы

Североатлантический альянс не усматривает необходимости сбивать нарушившие его воздушное пространство боевые самолеты, если те не представляют непосредственной угрозы. С таким заявлением выступил в среду, 15 октября, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Как подчеркнул политик, "не нужно сбивать самолет, если он не представляет опасности". Вместе с тем Рютте заявил, что "если летательный аппарат представляет угрозу, то у наших военных есть полномочия для того, чтобы принять меры по устранению этой угрозы", сообщает "Интерфакс".

За несколько дней до этого Европарламент принял резолюцию, содержащую призыв к государствам — членам Евросоюза сбивать российские самолеты в европейском воздушном пространстве. Документ, как и все резолюции законодательно-представительного органа ЕС, не является обязательным к исполнению и носит рекомендательный характер.

При этом министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что "если еще одна российская ракета или самолет войдут в наше воздушное пространство, то будут сбиты", поэтому "не приходите сюда (в ООН) жаловаться".