В России официально запретили распространять курсы Алекса Лесли

Тверской межрайонный прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением о признании запрещенной в России информации, распространяемой блогером Алексом Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов). Суд удовлетворил указанный иск. Об этом рассказали в среду, 15 октября, в прокуратуре Москвы.

Как уточняет ведомство в своем Telegram-канале, Алекс Лесли под видом тренингов знакомств подстрекал своих последователей, учеников и подписчиков действовать вопреки воле и согласию потерпевших. В интернете коуч разместил публикацию, склоняющую к совершению насильственных действий сексуального характера с применением насилия к потерпевшим.

Неустановленные соучастники Алекса Лесли провели тренинги для мужчин, которых призывали к насильственным действиям сексуального характера. Результатом стало то, что один из участников такого тренинга напал на девушку в Москве 22 июня.

Решением суда курсы Алекса Лесли и сопутствующая информация запрещены к распространению на территории Российской Федерации.

В августе сообщалось, что суд в Москве удовлетворил ходатайство следствия и санкционировал заочный арест блогера Алекса Лесли. Министерство внутренних дел России объявило его в розыск. В настоящее время Кириллов проживает за пределами Российской Федерации.

Психологи объясняют, в чем опасность тренингов Лесли и ему подобных лжеспециалистов. Вместо того, чтобы развивать коммуникативные навыки, молодые люди усваивают манипулятивные подходы и даже физическое нарушение границ.