Видевшие Усольцевых перед исчезновением жители деревни указали на одну странность. Почему 5-летний ребенок был так одет?

Супруги Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной отправились в урочище Буратинка 28 сентября, вскоре они перестали выходить на связь. На поиски семьи бросились профессиональные спасатели и волонтеры. 9 октября был зафиксирован сигнал мобильного телефона Усольцевых, но это не помогло найти пропавших. Сейчас масштабные поиски прекращены, волонтеров вывезли из тайги.

Эксперты назвали несколько версий произошедшего с Усольцовыми. Изначально считалось, что на семью напали дикие животные, но так как не найдено никаких следов, специалисты полагают, что звери ни при чем и нужно искать другие зацепки. По мнению криминалиста Михаила Игнатова, семья могла стать жертвой сектантов. Также он считает, что пропавших могли убить браконьеры.

Между тем, все чаще в Сети всплывает предположение, что Усольцевы могли инсценировать свою пропажу, а сами сбежали за границу. Якобы Сергей не мог просто уехать из страны, так как обладал секретной информацией. Зачем бизнесмену с женой, дочкой и собакой бежать лесами не объясняется, зато аргументов в пользу этой теории все больше.

В поселке Кутурчин, где до сих пор стоит автомобиль Усольцевых, сразу обратили внимание на туристов с ребенком. Одной из последних семью видела местная жительница Лидия. Женщина помнит, как к поселку подъехала серебристая "Шкода".

"Видела, как они поставили машину и отправились по тропе. Маленькие рюкзачки за спиной. Одеты совсем налегке. Я еще подумала, куда они, да еще с дитем? Это было около обеда. Темнеет у нас сейчас в 18–19 часов, и в это время погода стала ухудшаться. Похолодало, пошел дождь. Утром я выглянула, а машина их на том же месте. Сразу екнуло: „Что-то случилось“", — цитирует женщину "КП".

Жители Кутурчина даже решили дать совет туристам, мол, куда же вы ребенка в легкой курточке в горы тащите, девочка через час замерзнет. Ответ родителей уже тогда показался местным странным. "Она у нас закаленная", — бросила мать.

Это теперь рассматривается как аргумент в пользу версии о побеге. Мол, их точно где-то в тайге ждали люди с припасами, ведь невозможно проявлять такую беспечность к собственному ребенку.