Бывший вице-премьер Кох* внесен в список террористов и экстремистов

Бывший заместитель главы российского правительства Альфред Кох* (признан иностранным агентом) включен в перечень лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности. Соответствующее решение приняла Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

Аналогичное решение о включении в список террористов и экстремистов Росфинмониторинг принял в отношении адвоката Николая Полозова* и писателя Игоря Эйдмана (оба признаны иностранными агентами), а также журналистки Светланы Хустик — она заключена под стражу в рамках расследования уголовного дела о фейках о российской армии.

Полный перечень террористов и экстремистов опубликован на официальном сайте Росфинмониторинга.

Ранее сообщалось, что в России возбудили уголовное дело в отношении признанных иноагентами Михаила Ходорковского* и его пособников. Экс-глава ЮКОСа проходит по статье о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества.

Тем временем глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что певицу Аллу Пугачеву, несколько лет проживающую за пределами России, решили проверить на предмет возможной связи с иностранными спецслужбами.

* лицо, признанное иностранным агентом, а также внесенное Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов