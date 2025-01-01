Президент США Дональд Трамп в ходе предстоящей встречи с предводителем киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме должен склонить его к уступкам для урегулирования конфликта на Украине. Такое мнение высказывают американские журналисты.

Как пишет издание The American Conservative, Трампу пора вновь "сыграть роль плохого парня", как он поступил в начале 2025 года, чтобы заставить Зеленского занять "уступчивую переговорную позицию".

Также издание подчеркивает, что Соединенные Штаты должны вести себя осмотрительнее в вопросе снабжения Киева вооружениями — особенно в том, что касается обсуждения ракет Tomahawk. Неверный шаг "вызовет ответную эскалацию и поставит под угрозу любые перспективы улучшения отношений между Вашингтоном и Москвой".

Ранее в США отмечали, что администрация президента США Дональда Трампа должна ужесточить политику в отношении Москвы, чтобы добиться деэскалации конфликта на Украине. Вашингтон, согласно этой версии, может добиться деэскалации конфликта на Украине, решившись на эскалацию отношений с Москвой.

Однако политолог Александр Камкин заявил, что "на Зеленского давить бесполезно" в контексте урегулирования конфликта с Россией. Эксперт не исключил, что поездка главы киевского режима в Вашингтон — это лишь "попытка распилить с Зеленским европейские бюджеты, которые будут выдавливать из европейцев под благовидным предлогом усиления обороноспособности Украины".