Актер-иноагент Анатолий Белый выступил с признанием: "Меня отрезвило так сильно"

Анатолий Белый* (настоящая фамилия Вайсман) одним из первых сбежал из России после начала спецоперации. 53-летний актер уволился из московского театра и улетел в Тель-Авив. Теперь Анатолий* просит, чтобы его называли не российским, а израильским артистом.

Белый* резко осудил действия российских властей и неоднократно критиковал спецоперацию, поддерживая Украину. А недавно в интервью YouTube-каналу Radio Van заявил, что Израиль — его дом.

Актер признался, что не жалеет об отъезде из России и хотел бы навсегда остаться в Израиле. "Я как будто бы действительно вернулся к своим. И в прямом смысле этого слова — к своим родителям, брату и сестре. Мы все живем в одном городе. Это тоже возвращение блудного сына в семью, который уехал в 16 лет делать собственную жизнь. Я бы хотел остаться здесь до конца", — заявил Белый*.

Бывший муж Марины Голуб отметил, что разорвал почти все связи с Россией. Только нечто очень личное его еще иногда связывает с Москвой, но актер не сильно переживает из-за этого.

"Честно вам скажу, осталось очень мало ниточек, которые связывают меня с Россией эмоционально. Они очень сокровенные. Но 90 процентов я отрезал, и меня отрезвило так сильно, что я никаких сильных фантомных болей не испытываю", — пояснил Белый*.

*признан иноагентом на территории России.