Американские власти и их союзники готовы ввести дополнительные меры против России, если конфликт на Украине не будет урегулирован в ближайшее время. С таким заявлением выступил руководитель министерства войны США Пит Хегсет.

По словам шефа Пентагона, "если не появится путь к миру в краткосрочной перспективе, Соединенные Штаты вместе с союзниками предпримут шаги, чтобы возложить издержки на Россию за продолжающуюся агрессию".

При этом Хегсет произвал союзников США по Североатлантическому альянсу усилить поддержку киевского режима. Ключевым механизмом помощи Украине по линии НАТО американский министр назвал программу Prioritised Ukraine Requirements List (PURL, "Список приоритетных потребностей Украины"), сообщает РБК.

Ранее в Кремле указали на бесполезность рестрикций. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что "вот это беспрецедентное количество санкций, которое было введено против нашей страны за последние, можно сказать, уже четыре года, — никакого эффекта (они) не возымели".

Однако Евросоюз пролонгировал еще на год санкции в отношении 47 физических лиц и 15 организаций и компаний из России, введенных за якобы "гибридные действия" против интеграционного объединения. Принятие 19-го пакета рестрикций из-за российской спецоперации до сих пор задерживается — членам ЕС не удается достичь компромисса.