Москвичей призвали не ждать зимней погоды до ноября

В Москве и Московской области до конца октября никакой зимы не будет, ее и не должно быть — ни по климату, ни по прогнозам. Об этом предупредил в среду, 15 октября, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Хотя в столичном регионе уже к дождям "примешивались белые мухи", говорить о приходе зимней погоды пока рано, подчеркнул метеоролог. Он отметил, что "сегодня экватор осени" и "подсезон наступил третий".

В ближайшие дни погоду в Москве и Подмосковье будет определять циклон, что сулит пасмурное небо, частые дожди и температуру в районе четырех-шести градусов выше нуля. В четверг, 16 октября, не исключен небольшой снег, но он тут же растает.

Тогда же к Московскому региону приблизится теплый фронт, столбики термометров подрастут до десяти градусов — это соответствует климатической норме, рассказал Тишковец в интервью "Царьграду".

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что Россию ожидает морозный январь — температура опустится на четыре градуса ниже климатической нормы. Разница с показателями середины и конца предыдущего столетия может достигать шести-семи градусов.

Пока же многие жалуются на осеннюю хандру: вялость и сонливость, упадок сил и настроения, депрессивные проявления. Эксперты предлагают несколько нехитрых способов, которые помогут взбодриться.