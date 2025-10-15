Друг раскрыл, как прошли последние дни Тиграна Кеосаяна: "Врачи говорили, что он нас не слышит"

Тигран Кеосаян скончался 26 сентября. Он умер больнице, так и не придя в сознание. Телеведущему было всего 59 лет.

Прощание с режиссером прошло 28 сентября в Москве. Родные, коллеги, друзья и сотни поклонников провожали его в последний путь. На Маргариту Симоньян было больно смотреть, горе буквально раздирало ее. Где похоронили Тиграна Кеосаяна, семья не раскрывает.

После смерти любимого журналистка не может прийти в себя. Она работает, ходит на посвященные мужу мероприятия, но при этом видно, как ей больно. Друзья стараются поддерживать Маргариту.

"То, что он ушел из жизни, это большая трагедия для нас всех и, конечно же, для Риты. Но мы на то и друзья, чтобы быть рядом и помочь выйти из этой жизненной ситуации", — поделился телеведущий Роман Бабаян.

Рассказал он и о последних днях Кеосаяна. Коллега на протяжении девяти месяцев, что Кеосаян был в коме, навещал его и подолгу сидел в палате, рассказывая, что происходит в стране и в мире.

"Тигран переживал за все, что происходит в зоне СВО, был глубоко погружен в эту тему. Я просто приезжал к нему и рассказывал все новости в мельчайших подробностях, все события, связанные с Трампом или Украиной... Делился тем, что происходит в моей жизни, жизни наших друзей. Я считал, что он хочет это знать", — поделился Роман в беседе с VOICE.

Так Кеосаян и провел свои последние дни — в окружении друзей и семьи, слушая их рассказы. "Врачи говорили, что он нас не слышит, но я был уверен, что это не так", — отметил телеведущий.