Путин поставил задачи по развитию федеральных и региональных трасс

Сегодня Владимир Путин в режиме видеоконференции открыл несколько новых транспортных объектов. Второй мост через Обь в Сургуте, а еще дороги в Татарстане и Карелии. Сделано это было в рамках совещания с правительством, на котором президент поставил задачи по развитию федеральных и региональных трасс на ближайшие 5 лет. Кроме того, обсудили меры по устранению топливного дефицита, отопительный сезон, а также вопросы сельхозотрасли.

Совещание, посвященное вопросам дорожного строительства, Владимир Путин проводит в преддверии двух профессиональных праздников транспортной отрасли: дня работников дорожного хозяйства и трудящихся в сфере автомобильного и городского транспорта. И они не только принимают поздравления, но и сами делают подарки. Важные для всей страны.

По видеосвязи Владимир Путин принимает участие в открытии трех новых объектов. Участка автотрассы А-215 в республике Карелия, обходе села Сокуры в Татарстане и южного обхода Сургута с мостом через реку Обь.

"Хотел бы поздравить еще раз всех дорожников, всех транспортников с приближающимся профессиональным праздником и всех, кто работал над созданием объектов, которые мы запускаем сегодня. Отмечаю, что все не только в срок сделано, но даже с опережением сроков", - отметил Путин.

Впервые за новейшую историю страны в этом году правительство утвердило 6-летний план дорожной деятельности. Он объединяет мероприятия на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Собственно, консолидированы и бюджеты. А, значит, будет единая и системная работа.

"Все намеченные планы в сфере развития дорожного строительства, конечно, необходимо претворять в жизнь. Так, к 2030 году до нормативного состояния предстоит довести не мене чем 85 процентов федеральных трасс и дорог крупнейших городских агломераций. А также дорог опорной сети России. Доля региональных трасс, отвечающих нормативу, должна составить не менее 60 процентов. Рассчитываю, что правительство, муниципальные и региональные власти, дорожно-строительные и транспортные компании, профильные, научные организации впредь будут ритмично и согласованно решать задачи по модернизации дорожного хозяйства, по формированию международных транспортных маршрутов, по совершенствованию системы пассажирских перевозок", - сообщил Путин.

Уже сейчас работники дорожного хозяйства могут похвастаться: идут с опережением плана на 29 процентов. До конца года отремонтируют и построят минимум 28 тысяч километров трасс. Это на 4 тысячи километров больше, чем в прошлом году. И сбавлять темпы никто не собирается.

"В следующем году продлим трассу М12 "Восток" еще более чем на 300 километров, часть участков этой дороги уже запустим в этом году. Мы системно расширяем не только транспортные коридоры, но и подходы к ним", - отметил Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства.

Накануне зимнего сезона глава государства попросил доложить об обеспеченности регионов топливом. Правительство корректирует правила биржевых торгов нефтепродуктами для недопущения спекуляций. И импортную пошлину на бензин обнулили до середины 2026 года. Плановые ремонты НПЗ перенесли на более поздний срок. Минэнерго отчиталось: страна готова к прохождению зимних максимумов.

Президент пообещал правительству рассказать о том, как занимавший в 90-е годы пост главы правительства Виктор Черномырдин рекомендовал ведомству готовиться к зиме, но публично эти заветы озвучивать не стал. А вот наши аграрии никаких озабоченностей не вызывают. Собранный ими в этом году урожай - не менее 132 миллионов тонн зерна - отличный, по словам главы государства, результат. Владимир Путин похвалил земледельцев и поздравил с такими показателями.