Мишустин обсудил с главой Роспотребнадзора "санитарный щит" России

Премьер Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору использовать современные инструменты и лучшие мировые практики для защиты прав потребителей. Об этом шла речь на встрече с главой ведомства Анной Поповой.
По ее словам, Роспотребнадзор уже успешно использует цифровую маркировку - с ее помощью выявлено более двух миллиардов единиц продукции, не соответствующей требованиям. Также ведомство активно обучает специалистов из стран СНГ, там работает 27 наших мобильных лабораторий для создания так называемого "санитарного щита" - системы профилактики эпидемий.
"Мы с вами на стратегических сессиях обсуждали такую инициативу президента, как "санитарный щит". Он поручил сформировать его для снижения рисков проникновения опасных инфекционных заболеваний. На территории Российской Федерации ведётся работа по повышению эффективности работы Роспотребнадзора на пунктах пропуска. При этом мы активно работаем с нашими коллегами из СНГ и ЕАЭС. Свободное перемещение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы является основой, которую гарантировали пять стран", - отметил Мишустин.