Мишустин обсудил с главой Роспотребнадзора "санитарный щит" России

Премьер Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору использовать современные инструменты и лучшие мировые практики для защиты прав потребителей. Об этом шла речь на встрече с главой ведомства Анной Поповой.

По ее словам, Роспотребнадзор уже успешно использует цифровую маркировку - с ее помощью выявлено более двух миллиардов единиц продукции, не соответствующей требованиям. Также ведомство активно обучает специалистов из стран СНГ, там работает 27 наших мобильных лабораторий для создания так называемого "санитарного щита" - системы профилактики эпидемий.