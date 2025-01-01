Международный форум "Россия – Африка. Экспо 2025" открылся в Москве

Международный форум "Россия – Африка. Экспо 2025" стартовал в столице. Об этом сообщает в среду АГН "Москва". Деловая программа ожидается насыщенной, она пройдет с 15 по 20 октября.

Кроме того, участников форума ждет выставка товаров, а также культурные и спортивные мероприятия.

"Уважаемые коллеги, друзья. Приветствую вас на форуме, на пленарном заседании. <…> В новом учебном году, который начинается сейчас, африканским странам Российская Федерация выделила 5 тыс. 369 мест для обучения за счет российского правительства. <…> Россия видит в африканской молодежи партнеров <…>, поэтому интерес к российскому образованию растет лавинообразно", – поприветствовал участников форума в ходе пленарной сессии руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Евгений Примаков (цитата по АГН "Москва")

Президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов пожелал всем участникам форума продуктивной работы и содержательных обсуждений.

В мае форум "Африканские горизонты" прошел в Москве. Столица успешно сотрудничает со странами африканского континента в политической, торгово-экономической сферах.