В Москве стартовала выставка парфюмерии и косметики InterCHARM

Москва на ближайшие дни стала центром бьюти-индустрии - в столице стартовала выставка InterCHARM. Свою продукцию и оборудование для её изготовления в Россию привезли компании из более чем 30 стран мира. Но львиную долю экспозиции занимают российские производители. Фитокосметика с Алтая, морские биоактивы нового поколения из Владивостока или СПА-продукты из Крыма - выбор на любой вкус.

Около полутора тысяч компаний из 30 стран. Арабские Эмираты, Индия, Турция, Италия. Самые передовые новинки аппаратной косметологии тоже здесь. В том числе из Китая. Это светодиодный лазер для эпиляции. Сам покажет и расскажет мастеру, как пользоваться аппаратом. Можно выбрать преднастроенные параметры - цвет кожи и волос. Немаловажно и защитить пациента и от ожогов во время процедуры.

"У нашего аппарата система охлаждения на компрессоре - он будет постоянно охлаждать", - говорит Луан Гуилинг, главный менеджер по продажам компании по производству медицинских эстетических систем.

Современный потребитель очень капризный. Следит не только за дизайном, но и за составом. "Укладку мы делаем на бренде российской косметики с натуральными экстрактами из Сибири. Мы используем чернику полярную, радиолу розовую", - рассказала Марина Лазарук, управляющий бренд-директор косметической компании.

"Чем мы можем гордиться в этом году - это обилие молодых российских брендов, которые выходят совершенно на другой виток развития. Мы видим по опросам потребителей, что для них все меньше и меньше имеет значение страна производства. Помните, все наши стереотипы. Духи французские и так далее. Сейчас это меньше имеет значение. Все больше людей не просто хотят купить "Сделано в России", но и смотрят косметику, которая произведена в его конкретном регионе", - отметила Анна Дычева-Смирнова, управляющий директор ООО "ЭксповижнРус", член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации.

На "Интершарме" - все под одной крышей. От крема с моллюсками из Владивостока до косметики на основе арктической ламинарии, обработанной в Архангельске.

"Наша водоросль российская арктическая сильно отличается от водорослей, которые можно найти в южных морях. Она произрастает в очень специфических холодных условиях, условиях замерзающего Белого моря. И за счет этого накапливает огромное количество полезных веществ", - пояснила Ксения Кормыш, директор па маркетингу компании по производству продуктов из водорослей.

Или вот эфирные масла из Крыма. "Это масло высокогорной лаванды, собранной на высоте 1200 метров над уровнем моря. На этой высоте в мире нигде более в мире лаванда не растет", - рассказал Никита Шаповалов, маркетинг-директор косметической компании из Крыма.

Самый предсказуемый косметический тренд - натуральность. Женщины стремятся быть ближе к природе. В этой нише уже давно работают российские компании. На "Интершарме" можно найти и европейские бренды, которые раньше в России не были представлены. Например, в этих тюбиках нет ни грамма животных компонентов.

"Наш бренд уже полтора года в России. Он прямиком из Франции. То есть это французская косметика, которая полностью веганская", - говорит Маргарит Роуел, таргетолог косметической компании.

Несмотря на обилие красивых баночек, современных женщин, как магнит, притягивают высокотехнологичные приборы. Для создания этого аромата впервые использовали самшит, с которым парфюмеры опасаются работать, потому что его очень тяжело стабилизировать. В этом году на выставку приехали и представители зарубежных сетей и дистрибьюторов, чтобы встретиться с российскими производителями. А этот даст серьезный импульс для экспорта.