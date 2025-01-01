Специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог призывает "законопатить" украинский конфликт и загнать его вглубь, исходя из приоритетов американских властей. Об этом заявил в среду, 15 октября, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как пояснил политик в интервью "Коммерсанту", американцы рассчитывают "на то, что когда-нибудь потом США скажут так же, что они ничего никому не обещали, у них чистая совесть, поэтому они продолжают усилия по освобождению Украины".

При этом "Келлог публично заявляет, что, дескать, ничего не надо признавать, никакие территории: де-факто они пока ваши, пока это нестрашно", отметил Лавров.

Ранее президент России и верховный главнокомандующий российской армией Владимир Путин рассказал, что противник, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступает по всей линии боевого соприкосновения. При этом стратегическая инициатива в зоне СВО полностью остается за российскими войсками.

Тем временем в Белом доме ожидают приезда предводителя киевского режима. Американские СМИ призывают президента США Дональда Трампа вновь "сыграть роль плохого парня", как он поступил в начале 2025 года, чтобы заставить Владимира Зеленского занять "уступчивую переговорную позицию".