В Госдуме отреагировали на призывы сократить отпуск и новогодние каникулы россиянам

Инициатива урезать россиянам продолжительность отпусков на неделю кажется странной и нелогичной. Такую оценку дала член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Парламентарий прокомментировала предложение общественного деятеля и политтехнолога Вадима Попова сократить длительность ежегодного оплачиваемого отпуска до 21 календарного дня, а новогодних праздников — до шести дней. По мнению автора идеи, это позитивно скажется на состоянии российской экономики и обеспечит приток в бюджет сотен миллионов рублей.

Однако Светлана Бессараб подчеркнула, что "думающий человек должен понимать, что в последнее время экономика России развивается и мы достигли значительных результатов". В то же время по непонятным причинам в инфополе распространяются вбросы о том, что российская экономика испытывает трудности.

В связи с этим неясно, "зачем предлагать какие-то ухудшения условий труда для работающих", подчеркнула депутат. Инициативу Попова она назвала сырой, а также отметила, что подобные призывы "вызывают определенное возмущение в обществе", сообщает NEWS.ru.

Глава думского комитета по труду Ярослав Нилов, в свою очередь, предупредил, что большинство граждан России не позволит сократить новогодние праздники. Многие привыкли к длительному периоду отдыха, что подтверждают "встречи с разными аудиториями", цитирует депутата НСН.

Экономист Инна Литвиненко скептически оценила обещанные Поповом преимущества для экономики в случае сокращения продолжительности отпусков россиян. По словам эксперта, на фоне сокращения отпуска производительность труда не вырастет и может даже снизиться — а именно производительность труда является важным показателем, который выделяет глава государства Владимир Путин. Запустить маховик экономики сокращением отпусков вряд ли получится, резюмировала Литвиненко в комментарии REGIONS.