Татьяна Брухунова покинула Россию после заявления о разводе с Петросяном

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян живут вместе больше 5 лет. Пара воспитывает двоих детей — Вагана и Матильду. На днях они отметили день рождения дочери. Девочке исполнилось два годика. В честь такого события Татьяна опубликовала кадры со свежей фотосессии, на которых предстала с Матильдой. Брухунова выглядела как самая счастливая мамочка в мире.

И это не случайно. Муж постоянно балует Татьяну. Летом все семейство отдыхало на море, а уже в начале осени Брухунова с детьми отправилась в речной круиз. Теперь же супруга артиста объявила, что улетает из России. Татьяна вышла на связь из аэропорта и поделилась радостной новостью.

"Впереди путешествие, которого я ждала целый год. У меня три самолета. Путешествие будет, я думаю, очень крутое", — рассказала Брухунова, но при этом сохранила интригу, не назвав страну, в которую отправляется.

Отметим, что из-за поездок Татьяны в Сети то и дело появляются слухи, что на самом деле в семье юмориста кризис, мол, вот-вот грянет развод. Сплетники наперебой обсуждают, что не отпускал бы муж любимую жену так часто в путешествия.

Журналисты издания "Абзац" решили напрямую спросить у Татьяны, что же происходит в ее семье, неужели сплетни о разводе — правда. Отмалчиваться и дальше жена юмориста не намерена, пересуды ей порядком надоели, но и развернутый комментарий получить не удалось.



"Не собирайте слухи. И не беспокойте народного артиста России всякой чепухой", — резко заявила Брухунова и от дальнейшей беседы отказалась.