Предводитель киевского режима Владимир Зеленский, которого вновь пригласили в Вашингтон после февральского фиаско, рассказал о подготовке к предстоящей поездке.

Как написал Зеленский в соцсетях, он провел заседание Ставки, участники которого "подготовили уже и нашу часть домашней работы перед встречей с президентом Трампом". Речь идет как про "военную часть", так и про экономическую.

Вдаваться в подробности глава киевского режима не пожелал, но заверил, что "все детали — всё есть". По словам Зеленского, намечается весьма содержательная повестка встречи в Белом доме, которая "реально может приблизить завершение войны".

Ранее американские журналисты отмечали, что Трамп в ходе предстоящей встречи с Зеленским в Белом доме должен склонить его к уступкам для урегулирования конфликта на Украине. Для этого американскому лидеру необходимо вновь "сыграть роль плохого парня", как он сделал в феврале, резко отчитав главу киевского режима.