Сербия не сможет стать членом Европейского союза без полного переориентирования своей внешней политики на общеевропейскую. Такое заявление сделала в среду, 15 октября, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как отметила политик, Сербии, которая с 2012 года находится в статусе кандидата на членство в Евросоюзе, "пришло время сделать конкретные шаги для присоединения" к интеграционному объединению.

Однако Брюссель не сможет считать Белград "надежным партнером", пока сербские власти саботируют санкции против России — а значит, пока принятия в Евросоюз Сербия может не ждать, заявила фон дер Ляйен. По ее словам, "уровень выравнивания" сербской внешней политики с внешней политикой ЕС достиг 61%, однако "нужно больше" (цитаты по ТАСС).

Ранее сербский президент Александр Вучич заверил, что его государство даже после вступления в ЕС не будет продвигать в блоке интересы России. Политик опроверг утверждения о том, что его страна "хочет стать троянским конем России" в Евросоюзе, а также отметил необходимость "построить взаимное доверие".

Председатель Госдумы Вячеслав Володин между тем отметил, что Евросоюз превратился в "тюрьму народов", руководители которой, "измельчав, сами боясь потерять свою власть", запрещают европейским политикам общаться и выстраивать диалог.