Российская ПВО сбила 51 украинский дрон в ночь на 16 октября

Силы противовоздушной обороны отразили очередную попытку воздушной атаки ВСУ на российские регионы. Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, над территорией Саратовской области сбито 12 украинских дронов, над Волгоградской областью – 11. 8 беспилотников уничтожено над территорией Ростовской области, 6 дронов – над Республикой Крым, по четыре БПЛА сбито над Брянской и Воронежской областями. Еще три дрона ликвидировано над территорией Белгородской области, по одному беспилотнику уничтожено над Курской областью и над акваториями Черного и Азовского морей.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о массированной атаке украинских беспилотников. Как сообщил глава региона, в результате падения дрона вспыхнул пожар на территории подстанции линии электропередачи "Балашовская" в Новониколаевском районе. Экстренные службы уже приступили к восстановлению электроснабжения. Подчеркивается, что жилые дома не пострадали, пострадавших нет.