Вооруженные силы России нанесли серию высокоточных ударов по тыловой инфраструктуре ВСУ. Взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Изюме и Кировограде. Активно атакуют врага и наши бойцы в зоне СВО.

На Запорожском направлении, поддерживая наступление пехоты, по линии обороны противника отработал "Солнцепек". Массированный огонь термобарических снарядов не оставил неонацистам шансов на выживание.

На Константиновском участке фронта точно по заданным координатам ударила ствольная артиллерия. В режиме реального времени стрельбу координировали операторы беспилотников, они же зафиксировали поражение цели.

Надежное прикрытие штурмовикам на Красноармейском направлении обеспечили расчеты реактивных систем залпового огня. "Град" достает врага на дистанции более 15 километров.