Российский ефрейтор в городских боях уничтожил пулеметную точку противника

Ефрейтор Павел Погоржельский, действуя в составе штурмовой группы, во время разведки обнаружил в высотном здании замаскированную пулеметную точку противника, которая мешала дальнейшему продвижению наших штурмовиков. Скрытно добравшись до вражеской позиции, Павел прицельным выстрелом из ручного гранатомета уничтожил её вместе с живой силой ВСУ.

Ефрейтор Иван Морощук во время разведки в ночное время обнаружил замаскированный опорный пункт противника, выявил численность личного состава, количество техники и вооружения врага, и передал координаты форпоста нашим артиллеристам, которые окрыли прицельный огонь и уничтожили командный пункт вместе с пехотой ВСУ.