Полина Диброва приняла решение насчет 15-летнего сына: "У папы лучше получится"

Дмитрий и Полина Дибровы расстались после 16 лет брака. Развод супруги оформили в конце сентября. Теперь их связывают только трое детей, которых телеведущий обещал обеспечить всем необходимым.

Красавицу Полину у шоумена увел друг семьи Роман Товстик. Бизнесмен жил по соседству, а модель несколько лет назад стала крестной его сына. Говорили, что Диброва и Товстик планируют вскоре пожениться и вместе воспитывать детей — троих Полины и шестерых Романа.

Но, похоже, этим мечтам не суждено сбыться. Старший сын Дибровой предпочел остаться с отцом. В этом призналась сама Полина. Бывшая жена телеведущего с младшими наследниками появилась на премьере мультфильма "Финник 2". Модель впервые вышла в свет после объявления о разводе.

Диброва рассказала, что сейчас у нее на первом плане дети. Полина поделилась, что выбирает чем занять после школы 11-летнего Федора и 10-летнего Илью.

"С Федей обсуждали программирование, он хочет научиться... А Илья у нас активно занимается спортом... И мы еще пошли на столярное дело, развивать моторику. Это была идея детей. Я слышу и слушаю, что они хотят…" — сообщила Диброва.

Полина не стала придумывать оправдания, почему на премьеру не пришел 15-летний Александр. Она честно сказала, что мальчик проводит время с отцом. Экс-жена телеведущего отметила, что Саша стал совсем взрослым и засматривается на девушек. Однако Диброва не хочет брать на себя ответственность по отбору будущей невестки и надеется, что этим сложным делом займется ее бывший муж.

"У сына очень много подруг. Он общительный мальчик. Но лучше всего отбор подруг получится у папы", — поделилась Полина в беседе с 7Дней.