Коротченко назвал цели для "Орешника" в Европе в случае использования Киевом "Томагавков"

Белград не сможет присоединиться к Европейскому союзу без введения санкций против России - к такому откровенному шантажу прибегла глава Еврокомиссии, выступая во время своей рабочей поездки в Сербию. Урсула фон дер Ляйен заявила, что в противном случае эту балканскую страну не будут считать надёжным партнёром. Ну а представителей ЕС, в свою очередь, в среду прижал к стенке Вашингтон. Глава Минобороны США лично приехал на встречу в формате Рамштайн со списком требований.

О европейских встречах с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил Игорь Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона".

— Сборище натовских министров в Европе проходит под лозунгом "Взятые европейскими странами обязательства вскоре превратятся в возможности для Украины". Так похвалил европейцев министр войны США Пит Хегсет, который сказал, что у Украины будет такая ощутимая огневая мощь за счет тех денег, которые потратят европейские страны на закупку американских ракет, американского оружия. Но про "Томагавки" не сказал ничего.

— Война войной, а обед по расписанию. Естественно, американцы планируют быть главными бенефициарами любых закупок оружия для Украины с тем, чтобы пополнять американский бюджет и бюджет предприятий американского ВПК. Вместе с тем мы наблюдаем ужесточение риторики Хегсета. Раньше он не выступал с такими резкими заявлениями в адрес, в частности, Российской Федерации. Поэтому очевидно, что на нынешнем временном отрезке администрация Трампа идет на ужесточение, по крайней мере, внешней риторики. Но полагаю, что никакие меры военно-политического шантажа, угроз, каких-то опасностей, которые якобы нам грядут, если мы не проявим добрую волю идти навстречу американским пожеланиям, я думаю, не окажут влияния на руководство нашей страны. Россия продолжает выполнять задачи специальной военной операции в соответствии с теми целями и задачами, которые были определены президентом Владимиром Путиным, и я полагаю, никаких изменений в этой принципиальной позиции России не произойдет.

— Высокого уровня украинская делегация встречается в Соединенных Штатах с производителями ракет для комплексов Patriot, с производителями столь желанных "Томагавков". Это что? Показать России, что всё всерьёз, что "Томагавки" действительно могут быть поставлены? Вы, ребята, там задумайтесь. А о чём мы должны задуматься? Предположим, "Томагавки", не знаю в каком количестве американцы могут их поставить через Европу, прибыли на Украину. Чем мы ответим в случае пусков? Просто успешной работой систем ПВО?

— Дело в том, что "Томагавки" — это оружие двойного назначения, оно может нести как обычный, так и ядерный боевой заряд. И мы изначально не можем определить, с какой миссией, с какой боевой задачей по нам он отправлен. Поэтому полагаю, что на столе принятия ответных российских решений может лежать несколько возможных сценариев. Ну, один из таких сценариев, например, в ответ на применение "Томагавков" по целям в глубине территории России, может быть нанесен удар баллистической ракетой средней дальности "Орешник" в безъядерном варианте (шесть боевых блоков) по одной из, например, американских военных баз на территории той или иной страны-члена НАТО в Европе. Один сценарий. Второй сценарий, ну, допустим, там вот были данные, что Нидерланды могут выступить вот той площадкой, которая получит "Томагавки", а дальше передаст их на Украину, взяв как бы на себя ответственность за возможные последствия. В данном случае, ну еще раз, хотел бы сказать, что тот же самый "Орешник" может быть применен и по системе дамбовой защиты Нидерландов от Северного моря. Значительная часть этой страны находится ниже уровня моря, и так далее. Разумеется, это не какие-то либо угрозы. Мы просто говорим про те возможные сценарии ответных действий России, которые лежат на столе принятия решений и могут в зависимости от ситуации реализоваться. Все мы это рассматриваем в варианте психологических и информационных операций. Поэтому, знаете, в такие игры надо играть вдвоем. Поэтому, если американцы демонстрирует нам свои возможности, я полагаю, у нас есть все основания для ответных действий по тем сценариям, а также иным, о которых мы сегодня не говорим.

— Тот сценарий, о котором вы говорите, может показаться, ну, даже экстремальным, но мы не раз говорили, что европейцы уже не косвенно, пусть и опосредованно, но все-таки участвуют, конечно, в украинском конфликте. И когда вы говорите про удары по американским базам в Европе. Это что, начало Третьей мировой? Или это единственный шанс заставить их задуматься и понять, что все козыри, которые у них на руках, ничего для нас не значат? И ответ будет?

— Это ответные меры реагирования в обычном безъядерном варианте. Грубо говоря, за удар по нам следует симметричный удар по ним. В данном случае мы ограничимся точечными ответными мерами реагирования. И, разумеется, я хотел бы подчеркнуть, что моя позиция – это позиция эксперта. Финальное решение будет принимать руководство России. Сценарии возможного реагирования могут быть разные, но мы абсолютно убеждены в том, что мы не будем в роли, знаете, такого вот государства, над которым можно экспериментировать. В конечном итоге Россия — это ядерная держава, наша стратегическая триада полностью боеготова, и как бы у нас есть все возможности ответить на любые виды агрессии. Вместе с тем, самый оптимальный сценарий действий, который сейчас есть, Дальнейшая интенсификация российских ударов по энергоструктуре, газораспределительным станциям и топливно-энергетическому комплексу режима Зеленского. Лишить его возможности централизованного управления боевыми действиями - это значит завершить войну как можно быстрее на российских условиях, принудив противника к принятию тех условий, которые были сформулированы нами неоднократно.