Россия запросила у США объяснений из-за слухов о снабжении Киева разведданными

Российская сторона попросила американских коллег прокомментировать публикации о предоставлении киевскому режиму разведданных для ударов по энергетическим объектам в России. Об этом рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как отметил дипломат в интервью "Коммерсанту", говоря о соответствующих публикациях, "мы на это обратили внимание". Глава МИД России "поручил своим сотрудникам попросить американцев прокомментировать эти сообщения", появившиеся в газете Financial Times.

Лавров уточнил, что произошло это совсем недавно, поэтому пока ответ не получен. При этом политик подтвердил, что между Москвой и Вашингтоном "рабочие контакты идут по разным каналам и вопросам".

Ранее источники утверждали, что в ближайшем окружении президента США Дональда Трампа отмечается резкое изменение позиции по вопросу предоставления Украине разведданных для нанесения ударов по энергетической инфраструктуре России.

При этом эксперт брюссельского аналитического центра European Policy Centre Пол Тейлор заявлял, что европейские страны, говоря о планах по отправке миротворческого контингента на Украину, все же боятся это делать из опасений, что США могут в любой момент прекратить обмен разведданными.